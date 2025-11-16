El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 16 de noviembre de 2025

Archivo - Un charco de agua en un día lluvioso en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 16, cielos nubosos con chubascos de débiles a moderados, pudiendo producirse algunas tormentas que serán más generalizadas en Cáceres, dispersas en Badajoz, y localmente fuertes en el norte y las Villuercas.

Tampoco se descartan brumas y bancos de niebla que serán más probables en las zonas de sierra de la región, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán ligeramente o se mantendrán igual. Así, los termómetros oscilarán entre los 11 y los 20 grados en Badajoz, y entre los 10 y los 16 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste, flojos a moderados.