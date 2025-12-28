El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 28 de diciembre de 2025

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 28 de diciembre, en Extremadura, cielos nubosos o con intervalos nubosos con precipitaciones dispersas.

También se esperan posibles brumas y bancos de niebla, y la cota de nieve estará de 1.400 a 1.500 metros.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso, y las máximas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 5 grados de mínima y 15 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 7 y 13 grados.

Los vientos soplarán a lo largo de la jornada de componente este, flojos con algún intervalo de moderados.