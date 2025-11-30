El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 30 de noviembre de 2025

Archivo - Merida en un día con con nubes en el cielo
Archivo - Merida en un día con con nubes en el cielo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 30 noviembre 2025 5:32

   MÉRIDA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura, cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos por la tarde.

    También habría probabilidad de precipitaciones débiles por la mañana, sobre todo hacia el este, con la cota de nieve en torno a los 1.400 metros y con vientos de componente oeste a norte, flojos en general.

    Las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas sin cambios. Así, los termómetros oscilarán entre 5 grados de mínima y 16 de máxima en Badajoz y entre 4 y 13 grados en Cáceres.

