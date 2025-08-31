El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 31 de agosto de 2025

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 31, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubosidad ocasional.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, así como las máximas experimentarán una ligera o moderada bajada. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 31 de máxima en Badajoz, y entre los 16 y los 29 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste, flojos a moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.