El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 7 de junio de 2026

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 7 de junio, cielos, por lo general, poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando los 36ºC y los 16ºC en Badajoz, y entre los 35ºC y los 18ºC en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos, de componente norte y oeste, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.