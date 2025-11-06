El tiempo en Extremadura hoy jueves, 6 de noviembre de 2025

Archivo - Nubes
Archivo - Nubes - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 6 noviembre 2025 5:34

   MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 6 de noviembre, intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones, débiles dispersas, tendiendo a poco nuboso al final del día, junto a brumas o nieblas matinales, principalmente en el extremo norte.

   Las temperaturas estarán en ligero descenso, localmente moderado en las máximas en el este y sur, de tal modo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 9 y los 19 grados y entre los 9 y los 16 en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán del oeste, flojos con intervalos de moderados, según la predicción de la Aemet.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado