El tiempo en Extremadura hoy jueves, 6 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 6 de noviembre, intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones, débiles dispersas, tendiendo a poco nuboso al final del día, junto a brumas o nieblas matinales, principalmente en el extremo norte.

Las temperaturas estarán en ligero descenso, localmente moderado en las máximas en el este y sur, de tal modo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 9 y los 19 grados y entre los 9 y los 16 en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste, flojos con intervalos de moderados, según la predicción de la Aemet.