El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 14 de septiembre de 2024

Archivo - Varias personas caminan por la calle, a 5 de agosto de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes, 14 de septiembre, Extremadura registre cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios.

Sin embargo, la previsión alerta de temperaturas altas en varias zonas, pudiendo alcanzar Badajoz los 39 grados de máxima, con 19 de mínima. En Cáceres, los termómetros oscilarán entre los 36 y los 20 grados.

En cuanto al viento, este será variable y de carácter flojo, por lo general.