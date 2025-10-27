El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 27 de octubre de 2025

Publicado: lunes, 27 octubre 2025 5:31

   MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 27 de octubre, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos, así como posibles precipitaciones débiles en el sur.

   Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 12 grados de mínima y 26 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 10 y 22 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán de componente sur o variable, flojos en general.

