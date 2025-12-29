El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 29 de diciembre de 2025

Archivo - Carretera con niebla. Imagen de archivo - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT - Archivo

MÉRIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 29 de diciembre, en Extremadura, cielos poco nubosos con posibles brumas y nieblas dispersas que serán más generalizadas en Badajoz, pudiendo incluso algunas a llegar a ser persistentes.

Tampoco se descartan heladas débiles en zonas de montaña del norte de la región, así como algunas aisladas en el resto de la comunidad autónoma.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 3 grados de mínima y 14 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 12 grados.

Los vientos soplarán a lo largo de la jornada del este a variable, flojos.