El tiempo en Extremadura para hoy martes, 18 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, día 18, cielo poco nuboso o despejado, con brumas o bancos de niebla dispersos, más abundantes en el sur, y alguna helada débil aislada en zonas altas del norte, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descienden mientras que las máximas experimentan un ligero ascenso en el sur, de modo que los termómetros oscilarán entre los 7 y los 19 grados en la provincia de Badajoz, y entre los 6 y los 15 grados en la de Cáceres.