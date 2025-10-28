El tiempo en Extremadura para hoy martes, 28 de octubre de 2025

Archivo - Una cigüeña blanca posada en su nido, en un poste. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 28 de octubre, en Extremadura, cielos con nubes que irán en aumento, con probables precipitaciones débiles a partir de mediodía, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta al final del día, sobre todo en el norte.

Por su parte, se espera un ligero ascenso de las temperaturas, que oscilarán entre los 13 y los 27 grados en la provincia de Badajoz, y entre los 12 y los 23 en la de Cáceres.