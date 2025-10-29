El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 29 de octubre de 2025

Archivo - Un charco de agua en un día lluvioso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 29 de octubre, en Extremadura, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles o moderadas, persistentes en el noroeste y sierras del sur, localmente fuertes y acompañadas de tormenta.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas en descenso que puede ser notable, de modo que los termómetros oscilarán, en la provincia de Badajoz, entre los 15 y los 20 grados, y entre los 13 y las 17 en la de Cáceres.

Por su parte, el viento soplará de sur y suroeste, flojo o moderado, y con rachas fuertes o muy fuertes del oeste en la segunda mitad del día.