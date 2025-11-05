El tiempo en Extremadura hoy miércoles, 5 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles, 5 de noviembre, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos a nubosos, con precipitaciones generalizadas, débiles a moderadas, que se extenderán de oeste a este y que pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes, ocasionalmente con granizo, y localmente persistentes.

Las temperaturas mínimas estarán con ligeros cambios y las máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo occidental, de tal modo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 13 y los 21 grados y entre los 11 y los 19 en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán del sur y suroeste, flojos a moderados, sin descartar rachas de viento fuertes o muy fuertes.