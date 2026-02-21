El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 21 de febrero de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida
Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 21 febrero 2026 5:31
Seguir en

   MÉRIDA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 21, cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan brumas y bancos de niebla matinales.

   Asimismo, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ascenso, mientras que las máximas experimentarán un ascenso moderado. Además, no se descartan algunas heladas débiles dispersas.

   De este modo, los termómetros oscilarán entre los 4 y los 21 grados en Badajoz, así como entre los 4 y los 18 grados en Cáceres, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región de componente este, flojos.

