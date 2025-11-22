El tiempo en Extremadura hoy sábado, 22 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 22, cielos poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta en la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas sin cambios, con termómetros que oscilarán entre los 1 y los 14 grados en la provincia de Badajoz, y entre los 0 y los 11 grados en la de Cáceres.

Asimismo, se registrarán heladas débiles en el extremo norte y en zonas de sierra, mientras que el viento soplará del este o variable, flojo, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).