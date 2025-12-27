El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 27 de diciembre de 2025

Archivo - Plantas heladas. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 27 de diciembre, en Extremadura, intervalos nubosos tendiendo a nuboso, con precipitaciones débiles que se desplazarán de sur a norte.

También se espera alguna helada débil en cotas altas, así como brumas y bancos de niebla matinales, mientras que el viento soplará del este y sureste, flojo a moderado, ocasionalmente con rachas fuertes.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, y las máximas subirán ligeramente, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 1 y 12 grados.