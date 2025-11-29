El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 29 de noviembre de 2025

Archivo - Niebla en el puente Lusitania de Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura, cielos con nubes altas, aumentando a nuboso en la segunda mitad del día, con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en el norte. La cota de nieve se situará en torno a los 1.800 metros.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en descenso. Así, los termómetros oscilarán entre 3 grados de mínima y 17 de máxima en Badajoz y entre 3 y 13 grados en Cáceres.

Asimismo, se prevén brumas y nieblas matinales que serán más probables en los valles del Tajo y Guadiana y algunas heladas débiles dispersas, mientras que los vientos soplarán del oeste y suroeste.