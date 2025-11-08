El tiempo en Extremadura hoy sábado, 8 de noviembre de 2025

Publicado: sábado, 8 noviembre 2025 5:32

   MÉRIDA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 8 de noviembre, intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos, con probabilidad de brumas y nieblas dispersas.

    Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas sin cambios o en ascenso, de tal modo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 8 y los 21 grados y entre los 8 y los 16 en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán del oeste girando a norte, flojos con algún intervalo de moderado, según la predicción de la Aemet.

