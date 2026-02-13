El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 13 de febrero de 2026

Varias personas intentan sujetar sus paraguas en una imagen de archivo - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 13 de febrero, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde hacia el sur.

También se esperan precipitaciones generalizadas que tenderán a remitir a partir de media tarde, aunque en el norte serán más frecuentes y persistentes, y la cota de la nieve bajará hasta unos 1.100 metros.

Las temperaturas estarán en descenso, menos las mínimas en el tercio norte, que variarán poco, de tal modo que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 9 grados de mínima y 15 de máxima y en Cáceres entre 8 y 13 grados.

Por su parte, los vientos soplarán de componente sur girando a oeste, con rachas fuertes que podrán ser muy fuertes en el extremo oriental, según la predicción de la Aemet.