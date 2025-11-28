El tiempo para en Extremadura para hoy viernes, 28 de noviembre de 2025

Archivo - Cielos despejados - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura, cielos poco nubosos con nubes altas y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

Así, los termómetros oscilarán entre 2 grados de mínima y 17 de máxima en Badajoz y entre 2 y 14 grados en Cáceres.

Además, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en los valles del Tajo y Guadiana y algunas heladas débiles dispersas, mientras que los vientos soplarán flojos variables.