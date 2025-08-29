El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 29 de agosto de 2025

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 29, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas la primera mitad del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso, y las máximas un ligero aumento. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 32 grados en Badajoz, así como entre los 14 y los 29 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos con intervalos de moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.