El tiempo en Extremadura hoy viernes, 7 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 7 de noviembre, intervalos nubosos a cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos, que se extenderán de oeste a este y serán más probables en la segunda mitad del día, acompañados de tormentas, y que podrán ser persistentes en el extremo norte. También podrían registrase brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero descenso en el norte y en ligero ascenso en el sur, de tal modo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 9 y los 21 grados y entre los 9 y los 16 en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán del sur al suroeste, flojos con intervalos de moderado, según la predicción de la Aemet.