Un total de 149 personas sin hogar han sido atendidas en lo que va de año en los recursos de Cáritas en Cáceres

El coordinador de personas sin hogar de Cáritas de Coria-Cáceres, Pedro Garví, y el director de Cáritas, Damián Niso, en rueda de prensa - CÁRITAS CORIA-CÁCERES

La institución celebra el Día de las Personas sin Hogar con varias actividades para visibilizar esta situación

CÁCERES, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 149 personas sin hogar han sido atendidas hasta el 15 de octubre en los tres recursos con los que cuenta Cáritas de Coria-Cáceres en la capital cacereña. Se trata de una cifra superior a la del año pasado por las mismas fechas, cuando se habían atendido a 139 personas.

Este año, el 77% de estas personas son hombres, por lo que aumenta el número de mujeres atendidas respecto a otros años hasta un 33%. Además, el 63% del total de personas atendidas son de nacionalidad española, un 22% tiene algún problema de adicción y un 10% sufre algún tipo de enfermedad mental.

En cuanto a la franja de edad, la mayoría de las personas sin hogar están entre los 45 y los 64 años, lo que significa que el "sinhogarismo se cronifica, porque con esa edad hay cada vez mayor dificultad al acceso en el empleo y a las viviendas", ha explicado el coordinador del programa de personas sin hogar de Cáritas de Coria-Cáceres, Pedro Garví.

Garví ha presentado este martes en rueda de prensa, junto al director de Cáritas diocesana de Coria-Cáceres, Damián Niso, el Día de las Personas sin Hogar que este año se celebra bajo el lema 'Sin hogar pero con sueños', y que incluye actividades como una ruta senderista, que se celebró el pasado sábado, una performance, y otras actividades.

En cuanto a los datos de atención, según ha dicho Garví, en el Centro de Emergencia Social (CES), que se ha trasladado al edificio de las Trinitarias, se han atendido a 99 personas, 71 hombres y 28 mujeres, el 79% de ellos de nacionalidad española. En el Centro Vida, situado en las inmediaciones de la estación de Renfe, se han atendido a 66 personas, 53 hombres frente a 13 mujeres, y un 66% españoles. Y en los pisos de vida autónoma, en el mismo periodo se llevan atendidas a 17 personas, todos hombres y un 53% de ellos inmigrantes.

La suma de las personas que han pasado por estos tres recursos se eleva a 182, superior al total de 149 personas atendidas, porque muchas de ellas utilizan varios recursos asistenciales a lo largo de su proceso y su estancia se contabiliza en cada uno de los centros.

PROBLEMAS DE SALUD

"A nivel de salud empezamos a presentar mayores problemáticas de salud", ha señalado Garví, ya que por su situación de vivir en la calle estas personas no tienen un seguimiento de su estado de salud. Y otro dato a destacar "muy importante" es el desempleo, ya que el 56% de las personas que ha atendido Cáritas en Cáceres se encontraban en situación de desempleo y sin ningún tipo de recursos económicos.

El coordinador ha recordado que el CES tiene horario de apertura desde las diez de la noche a las diez de la mañana, porque el objetivo es que nadie duerma en la calle. En cuanto al Centro Vida, cuenta con 16 plazas y los usuarios reciben una atención más integral, ya que abre las 24 horas del día y se trabaja la autonomía y el desarrollo de las personas.

En cuanto a los pisos de vida autónoma, Cáritas de Coria-Cáceres cuenta con tres viviendas con tres plazas cada y este recurso ofrece otra fase del proceso con una vida más autónoma de la persona para su gestión y desarrollo.

Con todas estas personas, Cáritas trabaja todo el año pero en esta semana del año se visibiliza con "especial incidencia" con actividades abiertas a la sociedad. Por ejemplo, este domingo, día 26, Día de las Personas sin Hogar, se va a celebrar una Eucaristía en la Iglesia de San Blas.

El miércoles, día 29, se llevará a cabo un 'flashmood' en el centro comercial Ruta de la Plata a las 12,00 horas, con la colaboración del IES Al-Qázeres, cuyo alumnado participará "de una manera dinámica, divertida, para presentar la realidad de las personas sin hogar y llamar la atención de la sociedad".

La campaña se despedirá el jueves, día 30, con el Círculo de Silencio en la plaza de San Juan, una actividad que se realiza todos los últimos jueves de mes y que, en esta ocasión, estará centrada en las personas sin hogar.

Por su parte, el director de Cáritas de Coria-Cáceres, ha incidido en que el programa de personas sin hogar pretende "acoger, acompañar y apoyar a este colectivo en el acceso a sus derechos, partiendo de sus capacidades y sus potencialidades". "Trabajamos con ellos, ellos son los verdaderos protagonistas de su futuro y nosotros somos simple medios o instrumentos de acompañamiento", ha explicado.

"En este contexto, Cáritas diocesana de Coria Cáceres invita a la ciudadanía a que se comprometa a contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de exclusión o sin hogar, a intentar ponerse en lugar del otro, o a preguntarse por la realidad que están viviendo las personas más vulnerables y a participar en los actos de sensibilización que se llevan a cabo", ha concluido.

Niso ha incidido en que esta campaña quiere recordarnos que tener un hogar no solamente se reduce a un techo, sino que debe ir ampliándose más a espacios donde poder construir esos vínculos, esa recuperación de derechos y, sobre todo, la dignidad. "Para nosotros es muy importante vivir con dignidad, porque no todo empieza con un techo. A veces empieza con alguien que cree en ti, que crece contigo, que le acompaña, que vas con él", ha concluido.