Un total de 24 empresas y 34 marcas participan en la Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra Provincia de Badajoz

Cata de aceite de oliva virgen extra - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 empresas y 34 marcas comerciales han participado en la novena edición de la Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra Provincia de Badajoz, Cosecha Temprana 2025-2026.

El certamen, promovido por la Diputación de Badajoz, persigue como objetivos principales la promoción y difusión de los aceites de oliva virgen extra de cosecha temprana de mayor calidad y excelentes propiedades organolépticas, elaborados a partir de aceitunas de la provincia, así como incentivar a los productores para la obtención de aceites de "mayor excelencia".

La cata-concurso premia los mejores aceites de oliva virgen extra en tres categorías, como son la producción convencional, la producción ecológica y la producción limitada.

El premio, dotado con 6.000 euros para cada una de ellas, se destinará a la adquisición de los aceites premiados, que serán utilizados por la Diputación de Badajoz en diversas acciones de promoción turística. Asimismo, la organización podrá otorgar hasta dos menciones honoríficas por categoría, sin dotación económica.

En este galardón también participan el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura (Ctaex) y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Gracias a este convenio, una vez recibidas las solicitudes de participación de las empresas y marcas comerciales que desean optar al galardón, el personal del Ctaex procede a la codificación y recogida de las muestras en las propias instalaciones de las almazaras, trasladándolas posteriormente al Cicytex, donde se realiza una nueva codificación, garantizando en todo momento el anonimato de las muestras.

A continuación, se realiza el análisis organoléptico mediante un panel de cata integrado por expertos catadores de este centro. Para ello, se valoran los tanto los atributos olfativos, gustativos y las sensaciones retronasales, como la percepción global del aceite de oliva analizado en su conjunto.

Con motivo de la próxima entrega de las variedades galardonadas en la Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra Provincia de Badajoz, Cosecha Temprana 2025-2026, recientemente se han reunido en la sede de la Diputación de Badajoz la coordinadora de Proyectos de Sostenibilidad Turística y Proyectos Europeos de Turismo, Carolina Casado, y los representantes del Ctaex y Cicytex, Alfonso Montaño y Manuel Martínez, respectivamente, parar cerrar los últimos aspectos relacionados con el acto de entrega de los citados premios, cuyos ganadores se conocerán próximamente.