Un total de 35 consistorios reciben de la Diputación pacense estudios de potencial fotovoltaico en edificio municipales

Instalación fotovoltaica - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Provincial, ha hecho entrega a 35 ayuntamientos de la provincia de sus correspondientes informes técnicos de análisis de potencial fotovoltaico, un servicio de asesoramiento destinado a facilitar la puesta en marcha de futuras instalaciones fotovoltaicas en edificios e infraestructuras municipales.

Estos estudios permiten a los municipios contar con una base técnica "rigurosa" para valorar la viabilidad de proyectos de generación de energía solar, identificar los emplazamientos más adecuados y planificar inversiones orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico de origen convencional.

Los informes han sido elaborados a partir de un análisis individualizado de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la superficie disponible en cubiertas, la orientación y características técnicas de los edificios, así como estimaciones de producción energética. Cada informe se complementa con un estudio de viabilidad para una comunidad energética, incluyendo costes, ahorros y el periodo de retorno de la inversión.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios de asesoramiento técnico que ofrece la OTC Provincial de Badajoz, cuyo objetivo es acompañar a las entidades locales en el desarrollo de proyectos energéticos sostenibles, fomentando el autoconsumo, el aprovechamiento de energías renovables y la futura creación de comunidades energéticas.

La Diputación de Badajoz ha destacado en nota de prensa que, con la entrega de estos informes, refuerza su apoyo a los ayuntamientos en la toma de decisiones estratégicas en materia energética, proporcionando herramientas técnicas que permiten avanzar hacia modelos "más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades locales".

Este proyecto está cofinanciado a través del programa de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Unión Europea-NextGenerationEU.