Tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental elevan a cinco los detectados en 2025 en Extremadura

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, uno de los cuáles es asintomático.

En concreto, dos varones de 59 y 76 años de edad, respectivamente, del Área de Salud de Don Benito-Villanueva, se encuentran ingresados en el Hospital de Don Benito-Villanueva. El caso asintomático es el de una mujer de 37 años del Área de Salud de Badajoz, detectada a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

En total, se han registrado cinco casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, dos de ellos permanecen ingresados en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, mientras que el segundo caso, notificado el pasado 21 de agosto, ya ha sido dado de alta, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

RECOMENDACIONES

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.