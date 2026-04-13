UGT critica el "colapso estructural" del sistema de dependencia en Extremadura

MÉRIDA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura ha alertado del "empeoramiento" de la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) hasta alcanzar un "colapso estructural".

Así lo indica el sindicato tras la publicación del XXVI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, que sitúa a la comunidad en el puesto 18 del ranking nacional, con pérdida de puntuación respecto al año anterior.

Un informe que confirma que en 2025 fallecieron 1.313 personas en lista de espera, de las cuales 616 no habían sido valoradas y 697 tenían el derecho reconocido, pero seguían pendientes de prestación o servicio.

Estos datos "consolidan una tendencia negativa" y evidencian, según UGT, la "incapacidad del sistema para garantizar el acceso efectivo a un derecho reconocido por ley". Además, el Observatorio revela que entre 2017 y 2025 han fallecido en Extremadura 14.504 personas en lista de espera, lo que "agrava el impacto acumulado del retraso en la atención a la dependencia".

SUBE LA LISTA DE ESPERA

Según el sindicato, los últimos datos reflejan un "deterioro" de la capacidad de respuesta del sistema. En 2025, la lista de espera en Extremadura aumentó en 1.633 personas hasta alcanzar las 8.420, situándose en el 13,55 %, por encima de la media nacional del 11,10 %.

A ello se suma que la tasa de limbo -personas con derecho reconocido que no reciben aún ninguna prestación- alcanza el 11,9 %, superando también la media estatal (8,3 %), lo que significa que miles de personas tienen reconocido su derecho, pero no están recibiendo ninguna prestación efectiva.

El crecimiento del sistema tampoco se está produciendo al "ritmo necesario", apunta UGT. Extremadura, que atiende a 37.664 personas dependientes, solo ha incrementado en 496 las personas atendidas, un 1,33 % más, "muy lejos" del crecimiento medio del conjunto de comunidades autónomas, que supera el 10 %.

Dicho informe pone de relieve también "debilidades estructurales" en el modelo de atención, señala el sindicato, en tanto que Extremadura apuesta mayoritariamente por las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS), que concentran el 45,3 % de toda su cartera, siendo la única comunidad autónoma con este perfil.

Frente a ello, el desarrollo de servicios públicos es "claramente insuficiente". Así, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) representa apenas el 2,1 % de la cartera y continúa su tendencia negativa, mientras que la teleasistencia ha sufrido una caída de 373 atenciones, lo que supone un retroceso del 108 % respecto al año anterior.

Para UGT, estos datos evidencian un modelo basado en "prestaciones de bajo impacto económico, que limita la capacidad real" del sistema para dar una "respuesta adecuada" a las necesidades de las personas dependientes.

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE

El informe refleja igualmente las "limitaciones" del sistema desde el punto de vista económico. Los costes directos del SAAD en Extremadura ascendieron a 258,6 millones de euros en 2025, financiados en un 45 % por la Administración General del Estado, un 41 % por la comunidad autónoma y un 14 % por los usuarios.

A pesar de ello, el sistema genera 12.043 empleos directos, con apenas un nuevo puesto creado en todo el ejercicio, y retorna a las arcas públicas 90,6 millones de euros en cotizaciones, IRPF e IVA, lo que supone una tasa de recuperación del 41,57 % de lo invertido.

El gasto público medio por dependiente atendida se sitúa en 5.223,8 euros, casi 800 euros por debajo de la media nacional, mientras que el gasto por habitante alcanza los 183,7 euros, también inferior al conjunto del Estado.

Para UGT, esta menor inversión está directamente relacionada con el predominio de prestaciones de bajo coste frente a servicios públicos de mayor intensidad.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

La secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, ha señalado que "los datos del Observatorio confirman que estamos ante un problema estructural grave". No se trata, añade, solo de retrasos administrativos, sino de un sistema que "no está garantizando un derecho básico".

Ladera ha advertido de que "el reconocimiento del derecho no puede convertirse en papel mojado. Si la prestación no llega a tiempo, el sistema está fallando en su función esencial, que es proteger a las personas más vulnerables".

Asimismo, ha subrayado que el aumento de fallecimientos en lista de espera y el crecimiento del "limbo" evidencian un deterioro de la capacidad resolutiva del sistema, incompatible con una gestión eficaz de la dependencia.

UGT Extremadura insiste en que esta situación tiene un "impacto directo" sobre las personas más vulnerables, especialmente mayores de 80 años y mujeres, que constituyen la mayoría de los solicitantes.

El sindicato advierte además de las consecuencias laborales del mal funcionamiento del sistema. La "falta de respuesta pública" incrementa la presión sobre los cuidados informales, que recaen mayoritariamente en mujeres trabajadoras, y provoca reducciones de jornada, abandono del empleo y precarización.

UGT Extremadura considera que los datos del XXVI Observatorio reflejan un "empeoramiento" del sistema de dependencia en la región y exigen una "respuesta urgente" por parte de la Administración autonómica.

María José Ladera ha reclamado el refuerzo de los equipos de valoración, la reducción real de los plazos de resolución, el incremento de la financiación finalista y la ampliación de la red pública de servicios y prestaciones.

"Extremadura necesita un sistema de dependencia ágil, suficientemente financiado y con capacidad de respuesta real. No podemos permitir que el derecho se reconozca sobre el papel, pero no se haga efectivo en la vida de las personas", ha concluido.