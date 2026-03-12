UGT critica que la consejera de Salud "menosprecia la negociación colectiva" y exige un sistema de selección "justo"

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT-SP Extremadura ha criticado que la consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, "menosprecia" la negociación colectiva y ha exigido un sistema de selección "justo" para todas las categorías del SES.

De este modo, el sindicato ha rechazado el anuncio de la consejera sobre un concurso extraordinario para cubrir vacantes de médicos especialistas al considerar que "margina" la negociación colectiva, "excluye" al resto de categorías del SES y no garantiza la permanencia de profesionales en la región.

También ha criticado UGT que García Espada haya planteado esta medida "al margen" de la Mesa Sectorial, que es el órgano legalmente competente para negociar las condiciones laborales y de acceso en el ámbito del SES.

En este sentido, ha recordado que los colegios profesionales cumplen una "función importante" en la actividad asistencial y en el control del intrusismo, pero "no tienen capacidad legal" para sustituir a las organizaciones sindicales en la negociación colectiva.

Además, UGT ha advertido de que adjudicar plazas por concurso de méritos "no garantiza" que los médicos vayan a permanecer en Extremadura, ya que podrían desplazarse posteriormente a otras comunidades autónomas mediante nuevos concursos o comisiones de servicio.

También ha alertado de que este sistema no asegura que los profesionales que no superaron las pruebas selectivas obtengan ahora una plaza, al tratarse de un proceso abierto y de concurrencia competitiva, ha destacado UGT en nota de prensa.

El sindicato considera además "insostenible" el argumento de que este colectivo ya superó un examen para elegir su especialidad a través del MIR.

"Aprobar esa prueba no garantiza por sí solo los conocimientos de la especialidad antes de su finalización", ha destacado, además de incidir en que, "si ese criterio se aplicara, debería extenderse también a otras categorías como Enfermería, Física, Química, Biología, Psicología o Farmacia".

Para UGT, el "verdadero problema" está en el origen de los procesos selectivos, con exámenes que han resultado "desproporcionados y alejados" de las funciones reales de los puestos.

Una situación, como ha subrayado el sindicato, que no solo afecta a médicos, sino también a otros colectivos del SES como farmacéuticos, fisioterapeutas, enfermeros o celadores, que también se han visto perjudicados por pruebas que "no evalúan adecuadamente su desempeño diario".

Por ello, UGT ha anunciado movilizaciones para exigir un sistema de selección "único y equitativo" para todas las categorías del SES, procesos selectivos "ajustados a las funciones reales" de cada puesto y el "respeto absoluto" a los marcos legales de negociación colectiva.

El sindicato ha rechazado que se generen diferencias entre profesionales y ha incidido en que no va a permitir que se "parcheen problemas de gestión a costa de la igualdad de oportunidades "de los trabajadores del sistema público de salud.