UGT Extremadura reclama al nuevo Gobierno que mantenga el "escudo social" y que "mire y atienda" a la región

BADAJOZ, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha señalado que lo "único" que quiere del Ejecutivo central tras su remodelación es que sea "progresista", que siga atendiendo a los más necesitados y a los más vulnerables y además que "mire y atienda a Extremadura".

A preguntas de los periodistas por los cambios anunciados por el presidente del Gobierno en su Consejo de Ministros, Sánchez ha expuesto que el sindicato no va a valorar el nuevo Gobierno y que "da igual las personas" que lo compongan.

"Creo que nosotros no tenemos que valorar eso, eso le corresponde al presidente del Gobierno y en cualquier caso al partido que lo sustenta, a nosotros evidentemente no, por lo tanto para nosotros cualquier ministro o ministra en principio no tenemos nada en contra", ha continuado, a la vez que ha remachado que sí que le van a exigir que "mire por Extremadura".

También que mantenga el "escudo social" para que "no se quede a nadie atrás", según ha trasladado la secretaria regional de UGT en declaraciones a los medios a preguntas de los periodistas con motivo de la concentración convocada este miércoles en Badajoz para reclamar al Gobierno que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y derogue la reforma laboral.