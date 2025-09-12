UGT Extremadura sitúa la jornada de 37,5 horas y la consecución de unos PGEx pactados como retos del nuevo curso

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura ha apuntado a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y a la necesidad de alcanzar unos Presupuestos autonómicos (PGEx) pactados como algunos de los principales retos del nuevo curso político.

Así, tras advertir que su organización seguirá "peleando" por la reducción laboral --cuyo proyecto de ley ha sido rechazado esta semana en el Congreso--, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha calificado, en rueda de prensa en Mérida este viernes, de "fundamental" que la región "tenga unos presupuestos" y que los mismos, "en la medida de lo posible", sean "pactados".

Lamentando que la coyuntura política que vive el país en estos momentos está "muy polarizada" y augurando un otoño "con muchísimas movilizaciones" y "muchas dificultades" para los trabajadores, Sánchez ha apuntado a la cuestión salarial y poder adquisitivo como otro de los ejes fundamentales sobre los cuales se debe trabajar en el curso que comienza.

En concreto, la organización sindical ha abogado por una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), cuestión que han identificado como clave en la medida en que, señala UGT, Extremadura tiene los salarios "más bajos".

El acceso a la vivienda ha sido otro de los "temas prioritarios" a que ha hecho referencia Sánchez, pidiendo alquileres "accesibles", políticas para la construcción de viviendas públicas y la regulación de los apartamentos turísticos.

(Más información en Europa Press)