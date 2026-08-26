El último dispositivo especial de tráfico del verano arranca este viernes en Extremadura con 91.000 desplazamientos

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MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 28 de agosto, el último dispositivo especial de tráfico de este verano, con motivo de la Operación Retorno del Verano 2026, que se prolongará hasta las 24,00 horas del lunes 31.

Durante estos cuatro días, la DGT prevé 91.000 desplazamientos en Extremadura, de los que 54.600 se producirán en la provincia de Badajoz y 36.440 en la de Cáceres. Asimismo, se espera un incremento del 1,46 por ciento en la intensidad diaria respecto al año pasado.

La operación retorno pondrá el foco en garantizar la seguridad y la movilidad en las carreteras extremeñas, coincidiendo con el regreso de quienes finalizan sus vacaciones estivales y con los desplazamientos propios del último fin de semana del mes de agosto, apunta en nota de prensa Delegación del Gobierno.

Para garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras, la Dirección General de Tráfico reforzará durante estos días la vigilancia y el control de la circulación, prestando especial atención a los motoristas, las salidas de vía, las distracciones y el consumo de alcohol y la conducción.

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