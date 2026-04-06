Unidas considera que la Junta "no debe sacar demasiado pecho" ante un empleo que es "estacional" y "precario"

Archivo - El diputado de Unidas por Extremadura Francisco Llera en una imagen de archivo - UNIDAS POR EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea José Francisco Llera ha considerado que la Junta "no debe sacar demasiado pecho" ante unos datos de empleo que es "estacional" y "precario".

De este modo, ha recalcado que el gobierno funciones se debería preocupar menos de "repartirse los sillones" y sí de adoptar medidas para atender las necesidades de los ciudadanos.

Llera, en rueda de prensa, ha mostrado su satisfacción por el "descenso importante" del número de desempleados también en el conjunto nacional y por la cifra de afiliados, muy próxima a los 22 millones.

En cuanto a Extremadura, ha señalado que ha seguido la misma estela que en el resto del país, con un descenso del número de desempleados, coincidiendo fundamentalmente con el inicio de la campaña agrícola y la Semana Santa, ha dicho.

Por ello, ha indicado que aunque se está creando empleo en la región, éste es "muy estacional" y "muy precario". "Por eso el gobierno en funciones no deber sacar demasiado pecho de estos datos y fijarse un poco más en aquellas cifras que sitúan al mercado laboral extremeño en una situación muy preocupante", ha aseverado.

Así, ha apuntado que, aunque en Extremadura también crece el número de afiliados lo hace a un ritmo "tres o cuatro veces inferior que en el resto del país", algo "muy preocupante", ya que la región no converge en la medida que debería, ha incidido.

También ha apuntado que Extremadura sigue siendo una de las comunidades con mayor tasa de paro del país y que la misma es "alarmante" en relación al desempleo femenino y juvenil. "Nada indica que eso vaya a cambiar", ha aseverado.

De igual forma, otro dato preocupante son los salarios medios en la región, que son de los "más bajos del país". "Tan solo la aplicación del salario mínimo interprofesional y la actualización de las pensiones impiden que en estos momentos estemos hablando de cifras realmente catastróficas", ha asegurado.

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