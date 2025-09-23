Unidas espera que el PSOE tome "decisiones" cuando haya sentencia para Gallardo porque el tema "beneficia a la derecha"

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha confiado en que el PSOE tome "las decisiones que tenga que tomar" una vez se dirima en los juzgados el asunto de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz durante la época en la que era presidente de dicha institución el socialista Miguel Ángel Gallardo, en tanto que este asunto "beneficia a la derecha".

Así, una vez que se ha conocido que la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras desestimar los recursos que habían presentado por el citado tema, Irene de Miguel ha dicho que su grupo espera que el "circo" acaba "cuanto antes" porque los "únicos" que se benefician del mismo son la derecha.

"Cuanto antes se diriman responsabilidades y cuanto antes el PSOE asuma también responsabilidades, creo que mejor para todos los extremeños y las extremeñas", ha apuntado.

"Nosotras desde Unidas por Extremadura lo que deseamos es que este circo, este esperpento acabe cuanto antes, que se diriman las responsabilidades que se tengan que dirimir en los juzgados y que en función de la sentencia el PSOE tome las decisiones que tenga que tomar, pero que lo haga cuanto antes", ha insistido De Miguel a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de este martes en Mérida.

"Porque este tema a los únicos que beneficia es a la derecha, que lo utiliza como cortina de humo sobre todos los problemas que afectan a los extremeños", ha insistido.

