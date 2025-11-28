Unidas por Extremadura ve reflejadas en el CIS las "buenas sensaciones" que tienen de cara a los comicios

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, durante su visita a Jerez de los Caballeros. - UNIDAS POR EXTREMADURA

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha valorado positivamente los resultados de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que refleja un incremento para Unidas por Extremadura tanto en intención de voto como en número de escaños el próximo 21 de diciembre.

La candidata de la confluencia sostiene que se trata de un incremento que constata las "buenas sensaciones" que están percibiendo en la precampaña electoral, porque se están acercando "muchas personas a la sede o nos paran por la calle para decirnos que vamos a contar con su apoyo".

"La gente ya está cansada de las falsas promesas de unos y otros, y saben que el voto útil es a Unidas por Extremadura para parar a las derechas y para llevar a cabo políticas verdaderamente transformadoras que protejan nuestros servicios públicos y den oportunidades a nuestra tierra", ha señalado.

Según el CIS, el PP ganaría las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura al conseguir entre 25 y 28 escaños, pero no sería suficiente para gobernar, con lo que necesitaría a Vox, que se dispara con una previsión de escaños de entre 10 y 12, frente a los cinco actuales.

Por su parte, el PSOE bajaría a un horquilla de entre 19 y 22 escaños, frente a los 28 que consiguió en las últimas elecciones, mientras que Unidas por Extremadura subiría desde sus cuatro diputados actuales, hasta los 6 o 7 escaños.

De Miguel ha valorado la encuesta del CIS en Jerez de los Caballeros, donde ha criticado las políticas llevadas a cabo por el PP en materia de dependencia, en tanto que "no existe ni una sola plaza residencial pública" en toda la comarca Sierra Suroeste que abarca a una población de 60.000 personas, según recoge la formación en una nota de prensa.

La líder de Unidas por Extremadura se ha comprometido en esa localidad no solo a finalizar las obras del centro de día que se están desarrollando, y que el mismo sea gestionado de manera pública, sino a que Jerez de los Caballeros tenga también un centro residencial público porque "los mayores de Sierra Suroeste no pueden seguir tan abandonados".