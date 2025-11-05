La Universidad de Extremadura suspende las clases esta tarde por el temporal

BADAJOZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) ha suspendido la actividad académica en la tarde de este miércoles, debido a la alerta naranja declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región, que está dejando intensas lluvias en algunas zonas.

Señala la UEx que el acceso a los campus y centros universitarios puede verse comprometido por las lluvias, de ahí su suspensión durante esta tarde.

Así, señala que las clases y todas las acciones docentes se reanudarán este jueves, salvo que se produzcan nuevas incidencias, destaca la UEx a través de redes sociales.