Vara afirma que todos los días habla la Junta con el Gobierno sobre el "sufrimiento" de Alburqueque y Cs pide celeridad

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado que todos los días representantes de su ejecutivo mantienen conversaciones con el Gobierno central sobre la situación de "sufrimiento" que vive el Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) y sus habitantes, mientras que el presidente de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, David Salazar, le ha pedido mayor celeridad para poner "fin" a la "gravedad" del estado de dicho consistorio.

Así, Vara ha asegurado que "desde el minuto uno, sin gritar" la Junta está "intentando hacer" lo que está en sus "manos", ya que la Administración regional no tiene la "tutela" sobre los entes locales sino que ésta corresponde al Gobierno de España, y por tanto no está en sus "manos" las decisiones "finales" sobre la estabilidad presupuestaria y financiera del Ayuntamiento de Alburquerque porque "eso depende del Ministerio de Hacienda".

"Puedo asegurar que por nuestras manos está hacer todo lo posible y lo estamos haciendo. No hay ningún día que no hablemos con el Gobierno de España de los problemas de Alburquerque. No hay ni un solo día que no hablemos de los problemas de Alburquerque con los ministros, con los secretarios de estado, con los directores generales", ha sentenciado Fernández Vara en respuesta a una pregunta sobre la situación de dicho ayuntamiento formulada este miércoles en el pleno de la Asamblea de Extremadura por parte de David Salazar (Cs).

En esta punto, ha explicado que la Junta lo que ha hecho "desde el minuto uno" es trasladar al Ministerio de hacienda toda la información de la que dispone, que "es mucha", así como que además la Administración regional ha intentado "desde el minuto uno ayudar a resolver los problemas financieros que el ayuntamiento tenía, adelantando pago, gestionando la tesorería al servicio de los intereses del pueblo de Alburquerque para poder ayudar a minimizar el daño que se estaba produciendo".

En todo caso, y tras asegurar que a él le produce "tanto dolor" como le puede causar a Salazar, con la "diferencia" de que él no puede actuar con "demagogia", ha apuntado que en todo caso la decisión "definitiva" de "desposeer" al Ayuntamiento de Alburquerque de su gobierno local "la tiene que tomar el Gobierno de España cuando se produzcan las circunstancias que se entiendan en el correspondiente expediente e información que se está recabando y por parte del conjunto de instituciones que tienen que actuar y que tienen que operar".

"A mí no me está permitida la demagogia. Desde el minuto uno hemos estado luchando para hacer posible el que se resuelva los problemas y vamos a seguir actuando para hacer posible que se resuelvan los problemas, pero la decisión definitiva de desposeer al Ayuntamiento de Alburquerque del gobierno local lo tiene que tomar el Gobierno de España cuando se produzcan las circunstancias que se entiendan en el correspondiente expediente e información que se está recabando y por parte del conjunto de instituciones que tienen que actuar y que tienen que operar", ha espetado.

De igual modo, Vara ha reconocido que "detrás de lo que allí (en Alburquerque) ha ocurrido hay un cierto fracaso colectivo" que no se ha sido capaz entre "todos de haberlo resuelto" y que "incluye a todos". "Porque todos hemos tenido algo de responsabilidades a lo largo de todo este tiempo", ha añadido.

En todo caso, ha incidido en que toda vez que se vive en un "país democrático, uno no puede hacer siempre sólo lo que quiere sino lo que puede, porque los tiempos son los tiempos, las reglas son las reglas y porque las normas son las normas".

"Me pongo en el pellejo de la gente que lo está pasando tan mal y las normas, los tiempos... y salta todo por los aires, pero no lo puedo hacer porque estaría faltando a la verdad y frivolizando sobre algo que es muy serio, porque afecta a la vida de muchas personas que están sufriendo mucho en estos días... y su sufrimiento debemos hacerlo nuestro también", ha concluido el presidente extremeño.

DAVID SALAZAR

De su lado, el presidente del Grupo Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha pedido a Vara "una respuesta muy concreta, muy concisa" y que hable "mañana" con el Gobierno central para pedirle que "ponga fin" a la situación de "gravedad" que vive el Ayuntamiento de Alburquerque y que está causando "mucho dolor" a sus habitantes.

En este punto, ha considerado que el presidente de la Junta debería hacer "hoy, mañana como muy tarde, todo lo posible para intervenir" el consistorio, que "ya no es un ente autónomo", y que viene sufriendo ya como consecuencia de la "inacción" vivida durante años una situación de "fallo multiorgánico".

Así, Salazar ha alertado de que dicho ayuntamiento "está en estado de intervención", con una deuda de "más de 15 millones" como consecuencia de la "desidia" que le ha llevado a ir "perdiendo" su Policía Local, su guardería o sus residencias.

De este modo, ha defendido que lo que ocurre en dicha localidad "ya no es una cuestión política", y ha reclamado a Fernández Vara que haga "todo lo posible" para "poner fin a esta situación" hablando con el Gobierno central para "poner fin a esta situación" en dicha localidad pacense.

"Haga todo lo que esté en su mano para solucionar un problema que está causando dolor a extremeños, a alburquequeños, a ciudadanos extremeños y españoles", ha reclamado Salazar al presidente de la Junta.