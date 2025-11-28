Las ventas del comercio minorista suben un 4,7% en octubre en Extremadura y el empleo crece un 0,5%

Archivo - Dos personas, de compras por la calles de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista han subido un 4,7 por ciento en octubre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, un incremento tres décimas por encima de la media del país, que se sitúa en el 4,4 por ciento.

Así, entre enero y octubre, las ventas del comercio al por menor han registrado con un incremento del 2,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al empleo en el sector, ha registrado un aumento de 0,5 por ciento en octubre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en lo que va de año, el incremento ha sido del 0,3 por ciento.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 4,4% en octubre, tasa 1,8 puntos inferior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 16 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 3,8% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas inferior a la de septiembre. Con el avance de octubre, se encadenan ya 35 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 0,9% en octubre respecto a igual mes del año pasado, tasa tres décimas por debajo de la registrada en septiembre. Con el repunte de octubre, el empleo en el comercio minorista suma 50 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista no experimentaron variación, en contraste con los ascensos del 0,4% registrados en los dos meses previos.