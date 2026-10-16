Las ventas del sector servicios aumentan en Extremadura un 7% en agosto en tasa interanual

Archivo - Varias personas consumen en la terraza de un bar - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MÉRIDA/MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sector servicios de Extremadura ha aumentado su facturación un 7 por ciento el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, un punto más que la media nacional, que ha sido del 6 por ciento según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El sector servicios ha aumentado en todas las comunidades autónomas en agosto con País Vasco (+10,80%), Galicia (+8,90%) y Madrid (+7,40%) a la cabeza, excepto en Baleares en donde el índice ha caído un 0,3 por ciento.
En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6,3 por ciento en Extremadura, 0,8 puntos más que la media nacional (5,5%).
Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios ha experimentado una variación del 1,7 por ciento en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior.
La tasa anual del índice de empleo ha sido positiva en todas las comunidades, con Canarias registrando el mejor dato, un 2,07 por ciento más, y Aragón el peor, con una subida del 0,24 por ciento.
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