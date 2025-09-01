Víctor Píriz renuncia como secretario general de Economía de la Junta para incorporarse a una empresa privada en Madrid

Archivo - Víctor Píriz en una comparecencia como secretario general de Economía en la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Víctor Píriz, ha presentado este lunes su renuncia a este cargo para incorporarse a una empresa privada en Madrid, en esta primera semana de septiembre.

Píriz ha comunicado este mismo lunes a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, su "decisión meditada" de presentar su renuncia como secretario general de Economía, según ha anunciado él mismo en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press.

"Han sido 9 años fantásticos y frenéticos en los que he tenido el privilegio y el honor de poder representar a los extremeños y de trabajar para ellos", ha señalado Píriz, quien se ha mostrado convencido de que se trata de "un regalo al alcance de muy pocos" que ha intentado "aprovechar lo mejor que pude y supe defendiendo siempre a mi tierra".

Cabe recordar que Víctor Píriz ha sido secretario general de Economía del gobierno de María Guardiola durante los últimos dos años, mientras que los siete anteriores fue diputado del PP por la provincia de Badajoz en el Congreso de los Diputados.

Por este motivo, en su mensaje, Píriz ha querido agradecer la oportunidad que le dieron los presidentes del PP Mariano Rajoy y Pablo Casado, así como de los secretarios generales María Dolores De Cospedal y Teodoro García Egea, "para poder representar en Madrid a los extremeños en nombre del Partido Popular", así como a María Guardiola por darle "el honor de poder trabajar para mis paisanos en estos dos últimos años".

Por todo ello, señala que se marcha "infinitamente agradecido por las oportunidades que me brindaron", y que han supuesto "años de aprendizaje y apasionante implicación", tras lo que ha agradecido su labor a todos los portavoces del PP en el Congreso de los Diputados, por su "su apoyo decidido siempre", pero especialemente a Cayetana Alvarez de Toledo y a Cuca Gamarra.

"De esta experiencia me llevo lo mejor. El cariño de mucha gente, el respeto de muchos compañeros de partido y también de adversarios políticos, porque el respeto no se pide, siempre se gana con ejemplo, rigor, ganas de ayudar, humanidad y coherencia", que según ha señalado Píriz, es "tan necesaria y tan escasa", así como "un conocimiento extraordinario de Extremadura, político y geográfico, tras miles de kilómetros pateando nuestra tierra".

Finalmente, Píriz ha señalado que se va "con la paz intacta y las manos limpias", así como "con la percepción del deber cumplido y el corazón en deuda con tantos por tanto", ha concluido.