Vox cree que Gallardo tiene que entregar su acta de diputado y dejar de liderar el PSOE extremeño por ir a juicio

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha defendido que el socialista Miguel Ángel Gallardo tendría que entregar su acta de diputado autonómico, así como dejar de ser secretario general del PSOE en la comunidad, tras conocerse que la Audiencia Provincial ha acordado enviarle a juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Así, ha apuntado que la dimisión como líder del PSOE extremeño es algo que deberían dirimir los propios socialistas, aunque ha reconocido que no le extrañaría que Gallardo continuase en dicho cargo por ser el suyo el partido que es.

"A nosotros nos parece que el señor Gallardo no puede estar ni un segundo más como diputado en la Asamblea de Extremadura y entendemos que no debería estar como secretario general del PSOE de los extremeños. Pero bueno, este segundo caso es algo que tendrán que dirimir ellos", ha apuntado a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este martes en la Asamblea.

