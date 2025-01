Vox critica que el PP quiera meter al PSOE en las políticas de la Junta "en B" y "por la puerta de atrás"

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha criticado que el PP quiera meter al PSOE en las políticas de la Junta "en B" y "por la puerta de atrás", además de considerar que los 'populares' están políticamente, "no solo mucho más cerca del Partido Socialista, sino mucho más cómodos" que con un partido de derecha.

En este sentido, y sobre la negociación presupuestaria, Fernández Calle ha recordado las palabras pronunciadas por el consejero de Presidencia, Abel Bautista, días antes del debate de las enmiendas a la totalidad de las cuentas, quien se preguntaba si Vox iba a ligar su destino a un partido cuyo líder, en relación al PSOE, estaba "imputado"·

"Es evidente que lo que el PP pide para los demás, no se lo aplica a él. Tiene bulas. Tiene bulas. También nosotros no nos confundíamos cuando dijimos que estaban locos por negociar con ellos. Lo dije yo concretamente en el último pleno en esta casa. Estaban locos por negociar con ellos", ha indicado.

De este modo, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que ha ordenado el debate definitivo de los presupuestos para 2025, Fernández Calle ha considerado que al PP le da "exactamente lo mismo quién está enfrente", sus "circunstancias" o las políticas que ha aplicado "ese que está enfrente, o en este caso, a su lado, negociando los presupuestos".

"No nos confundíamos cuando dijimos que estaban de rodillas, literalmente de rodillas, rogándole una abstención al Partido Socialista. Y no nos confundíamos cuando dijimos que el PP mentía cuando decía que era alternativa al PSOE. Y lo estamos viendo. Porque ahora quiere meter al PSOE, en las políticas de la Junta, en B, por la puerta de atrás. No nos confundíamos en absoluto de que la única alternativa que plantea el PP al PSOE es más PSOE", ha asegurado.

