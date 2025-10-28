El XIV Fanter Film Festival llega esta semana a Cáceres con doce largometrajes, cuatro de ellos estrenos

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el director del festival Pablo Carrero, y la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, en la presentación del XIV Fanter Film Festival - EUROPA PRESS

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIV Fanter Film Festival, que tendrá lugar entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, llega al Gran Teatro de Cáceres con más días y más películas, ya que se amplía a cuatro jornadas y se proyectarán doce largometrajes de miedo y ciencia ficción, que volverán a reunir a los amantes de este género en un certamen organizado por el portal de cine abandomoviez.

Además, la organización ha conseguido mejoras técnicas, con la dotación de un proyector 4K que viene del Festival de Cannes y que permitirá cuatro estrenos de películas antes de su llegada a las salas comerciales, como el caso de Gaua, de Pablo Urquijo, y 'Drácula', de Luz Besson, que se estrenan en los cines el próximo mes de noviembre, así como 'La casa en el árbol', que llegará a las salas el año que viene, pero se podrán ver antes en Cáceres.

El certamen cuenta con un cuarto estreno, en este caso simultáneo porque se podrá ver el mismo día que se proyectará en las salas comerciales, y es la película 'Together'.

Las proyecciones comenzarán el jueves, a las 19,30 horas con 'Alien, el 8º pasajero', para continuar a las 22,30 horas con 'La casa del árbol'. El viernes, 31 de octubre, el primer largometraje será 'Dangerous Animals', para seguir con 'Together' y concluir la jornada con 'Drácula'.

El sábado, 1 de noviembre, se podrán ver en el Gran Teatro propuestas como 'Tiburón Blanco: La bestia del mar', 'Good Boy', 'Gaua' y 'El vengador tóxico', para concluir el domingo, 2de noviembre, con la propuesta infantil 'Una noche en Zoópolis', y seguir con 'Mads' y 'Exit 8'.

Además, se contará con el concurso de cortos, cuyos once finalistas se proyectarán antes de cada largometraje, excepto en el caso de la película infantil. Este año se han recibido 322 trabajos procedentes de 35 países y el ganador se llevará un premio de 1.000 euros.

La cartelera la componen estreno y también películas que no han tenido cabida en los cines extremeños por lo que el festival también contribuye a su difusión.

Todos los detalles del Fanter Film Festival se han presentado este martes por parte del director del certamen, Pablo Carrero; el secretario general de Cultura, Francisco Palomino; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera.

Carrero ha agradecido a las instituciones (Junta, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento) el apoyo económico que ha hecho que este festival perviva. El presupuesto institucional alcanza los 20.500 euros de ayuda, que se suman a la aportación de un patrocinador privado y a lo que se obtiene en taquilla, por lo que se ronda los 25.000 euros de presupuesto.

Carrero ha recordado que ya se han vendido 4.167 entradas, lo que supone el 97% del aforo completo de las proyecciones, incluida la sesión infantil. "Es un gustazo ver el Gran Teatro lleno de niños, a disfrutar de cine infantil, porque es la cantera para el futuro", ha indicado Carrero, que ha recordado que esos niños que iban al festival hace 14 años, ya son mayores de edad y ahora disfrutan del programa completo.

"Es increíble la respuesta del público a este festival porque es verdad que las salas no pasan por un buen momento en general y nos estamos acostumbrando a ver el cine en casa, y creo que hay que intentar volver a hacer que el público vuelva a las salas donde el cine se vive de otra manera, de forma colectiva y de forma más divertida", ha apuntado Carrero.

En esta línea ha mostrado su orgullo porque el Fanter Film Festival sea una opción cultural asequible para todo el mundo. "Sobre todo tenemos mucha gente joven y para mí es un orgullo pensar que el Fanter es uno de los eventos culturales que más gente joven reúne sin dispensar alcohol", ha señalado el director.

"A todos nos gusta la fiesta, a mí también pero bueno que de vez en cuando haya este tipo de eventos que son muy sanos y culturalmente ricos y divertidos, creo que para mí personalmente es una de las cosas que más me enorgullece", ha concluido.

FESTIVAL DE JÓVENES

En parecidos términos se ha referido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha destacado la alta participación juvenil en cada edición. "Son muchos los cacereños y cacereñas, especialmente jóvenes, los que ya tienen marcado en el calendario que en torno al Día de Todos los Santos se celebra este festival y no fallan".

"Es un clásico ya hablar de largas colas para acceder a las proyecciones", ha dicho el primer edil, que ha valorado el papel del festival como alternativa cultural de ocio. "Me alegra especialmente que sea el público joven el que abarrote las butacas del Gran Teatro, porque demostramos una vez más que el tiempo de ocio puede ocuparse con opciones tan enriquecedoras y divertidas como el Fanter Film Festival", ha señalado.

Mateos ha subrayado el valor de esta cita dentro de la estrategia cultural de la ciudad, y ha destacado la programación del máximo nivel que "contribuye al proyecto de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031; un reto colectivo con el que mostraremos al resto de Europa que somos un referente único en el terreno cultural".

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, ha valorado que el festival crezca cada año en propuestas para ofrecer una alternativa cultural a los amantes del cine con carácter y para quienes buscan experiencias que trascienden lo convencional.

Las entradas ya están disponibles para su compra online a través de la web del Gran Teatro al precio de un euro y con palomitas y agua gratis. Una propuesta que atrae a miles de jóvenes de la ciudad que guardan colas para entrar a las proyecciones del Gran Teatro.