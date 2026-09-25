(AM) Desactivada la Situación 2 en el incendio de Calvos de Randín, donde aumentan a 460 las hectáreas afectadas

Un bombero trabaja en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en el municipio de Calvos de Randín (Ourense) este jueves permanece activo y son ya 460 hectáreas las afectadas, según las estimaciones provisionales trasladadas por la Consellería do Medio Rural.

Este incendio obligó a declarar la Situación 2 de alerta por precaución, debido a la proximidad del núcleo de As Meaus, en el municipio vecino de Baltar, aunque dicha situación ha quedado ya desactivada a mediodía de este viernes.

Para la extinción del fuego se han movilizado hasta ahora (medios acumulados) 6 técnicos, 37 agentes, 39 brigadas, 24 motobombas, 5 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 5 helicópteros y 11 aviones.

Por otra parte, sigue activo el incendio que se inició en la madrugada de este viernes en el ayuntamiento ourensano de Manzaneda, parroquia de Reigada, con una superficie afectada de más de 20 hectáreas.

En este caso, se han movilizado por el momento un técnico, 8 agentes, 12 brigadas, 8 motobombas, una pala y 2 helicópteros.

Finalmente, fuentes de la Consellería do Medio Rural han confirmado que sigue controlado el incendio declarado el pasado 15 de septiembre en la parroquia de Pacios da Serra, en Quiroga (Lugo). Las dificultades de acceso están ralentizando la extinción.