'Aquí Sabemos', la marca que lanza la Xunta para promocionar a los productos agroalimentarios de calidad

La Xunta lanza la marca 'Aquí sabemos' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta lanza 'Aquí Sabemos', la nueva marca que unirá a los productos agroalimentarios de calidad diferencia de Galicia para impulsar su visibilidad.

Esta campaña busca dar a conocer de forma conjunta a los productos agroalimentarios gallegos certificados. La iniciativa toma el relevo de 'Experiencias de Calidade' y nace para hacer más reconocible la diversidad de alimentos y bebidas que cuentan con garantías vinculadas a su origen o a su forma de producción.

La imagen se implantará de manera gradual y se dará a conocer a través de una campaña de difusión en los medios de comunicación.

'Aquí Sabemos' permitirá también dar mayor visibilidad al trabajo de los productores y elaboradores. La nueva identidad podrá emplearse en las distintas acciones de promoción de la calidad agroalimentaria gallega, desde campañas y eventos hasta materiales informativos y puntos de venta.

La Consellería do Medio Rural explica que 'Aquí Sabemos' expresa una idea sencilla: "Detrás de estos productos hay conocimiento. El de las personas que cultivan, crían, elaboran y transforman; el que se transmite entre generaciones; y también el que permite innovar y adaptar la producción a las necesidades actuales".

"La expresión habla, al mismo tiempo, del saber hacer y del sabor que distingue estos alimentos. Cada producto tiene características propias, pero todos contribuyen a contar la riqueza y la calidad agroalimentaria de Galicia", resalta.

La nueva identidad servirá de paraguas para presentar esa diversidad. Las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, artesanía alimentaria y agricultura ecológica mantendrán sus nombres y sus garantías específicas. "Al mismo tiempo, la imagen común ayudará a la ciudadanía a conocer el conjunto de estos alimentos y a identificar el valor que hay detrás de cada sello", expresa la Xunta.