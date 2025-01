Arrancan los pagos de ayudas a las bodegas de la DO Ribeira Sacra que se acogieron a la destilación de crisis

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio rural ha iniciado los pagos de las ayudas para la destilación de crisis en las bodegas amparadas por la Denominación de Origen (DO) Ribeira Sacra. En total, se destiló vino de 15 bodegas por valor de cerca de 350.000 euros y el alcohol obtenido se empleará para su uso industrial, por lo tanto, no será apto para alimentación.

La destilación de crisis, que fue aprobada por la Comisión Europea y financiada con fondos propios de la Xunta, es una medida extraordinaria solicitada para la DO Ribeira Sacra con el objetivo de rebajar el stock de vino almacenado por las bodegas con problemas de excedentes y para darle salida a ese producto de varias campañas sin distorsionar el mercado, tanto en cantidad como en precio.

Esta actuación se enmarca dentro del paquete de medidas ya adoptado por el Gobierno de la Xunta en el pasado año ante la situación de crisis de excedentes como consecuencia del descenso generalizado del consumo de vino tinto. Con respeto a las aportaciones para conservación del entorno paisajístico y lucha contra la erosión en los viñedos de la Ribeira Sacra, que están dotadas con 2 millones de euros, los interesados en solicitarlas tienen de plazo hasta el próximo 30 de enero para hacerlo.