Ascienden a 250 las hectáreas quemadas en el fuego de Calvos de Randín, con Situación 2 activada

OURENSE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio sin control de Calvos de Randín (Ourense), iniciado en la parroquia de Randín, asciende ya a 250 hectáreas arrasadas.

La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 como "medida preventiva" por la proximidad del fuego al núcleo de As Meaus, en el municipio limítrofe de Baltar.

Según informa la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 13,36 horas. En las tareas de extinción trabajan, entre otros, ocho helicópteros y nueve aviones.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica informa de que envía medios a ambos incendios. Cinco aviones y dos brigadas están destinados al de Calvos de Randín, mientras que un avión se destina al fuego de Vilariño de Conso. Destaca que está trabajando de forma coordinado con los servicios autonómicos.