Declarada de interés prioritario una planta de biotecnología de producción de proteínas en Curtis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a la declaración como iniciativa empresarial prioritaria de una planta de producción de proteínas de origen vegetal en el municipio de Curtis (A Coruña), la cual va a impulsar la empresa sevillana Proteins for All, una start up creada en 2022 cuyos socios ya pusieron en marcha una empresa biotecnológica de éxito en Estados Unidos. El proyecto promueve una inversión de 16,9 millones de euros.

Esta iniciativa ha sido explicada por el presidente gallego, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal de su gobierno. Con este proyecto, la promotora pretende construir la primera planta integral de producción de proteínas vegetales en España para nutrir de forma inclusiva y global productos e ingredientes de origen vegetal de alta calidad, sostenibles y saludables a toda la industria agroalimentaria.

Para ello, desarrollará un sistema de producción híbrido donde se combina la extracción de la sequía de proteínas concentradas al 50 por ciento a partir de semillas o harinas de legumbres y un procedimiento húmedo posterior para transformar estas proteínas concentradas en proteínas aisladas y purificadas y en proteínas funcionales.

Según explica la Xunta, esta opción es más sostenible y respetuosa con el ambiente, ya que no requiere el uso de disolventes químicos perjudiciales para la salud humana. Con esta iniciativa, ya son 21 las declaradas prioritarias.

Por otro lado, el Gobierno gallego firmará otros tres acuerdos que suponen una inyección de 14,1 millones de euros por parte del Gobierno gallego en los años 2023 y 2024, para impulsar el Plan gallego de financiación universitaria, creada para unificar los esfuerzos impulsados en este ámbito. De esta manera, se consolidará una inversión de 54 millones de euros en acciones estratégicas de I+D+i en las universidades públicas.

Además, el Consello informó sobre la firma del convenio de colaboración entre la Consellería de Promoción do Emprego y las organizaciones sindicales y empresarial --Asime, UGT, CC OO Galicia y la Federación de Industria de CIG-- para la puesta en marcha del proyecto FEAG-Empregal, con el que se persigue la reinserción laboral efectiva, en el horizonte de 2025, de las 303 personas afectadas por los despidos de la planta coruñesa de Alu Ibérica (con una media de edad de 43 años).

Sin dejar este ámbito, el Gobierno autonómico realizará más de 1.500 actividades de formación para personas desempleadas con la previsión de alcanzar los 24.000 beneficiarios en una convocatoria, la de 2023-2024 que incrementa su presupuesto en un 8,5 por ciento y supera los 70 millones de euros.

En la reunión de este jueves, también se analizó el informe de la Consellería de Medio Rural sobre la resolución de dos líneas de ayudas gestionadas por la Axencia Galega de Industria Forestal, que buscan mejorar la competitividad de la industria forestal gallega.

Así, se aprobaron 150 expedientes de ayuda, por importe total de casi 16,5 millones de euros, lo que supondrá una inversión público-privada movilizada de 48 millones de euros.

INVERSIONES OURENSE

La Xunta también ha concedido una aportación de 86.000 euros para adquirir y rehabilitar un inmueble como local so.cial en el núcleo rural de A Caridade, en Monterrei (Ourense).

En esta misma provincia, se ha aprobado la humanización de la zona para vuelo libre con parapente del ayuntamiento ourensano de Baltar, con una aportación de más de 48.000 euros. Esta iniciativa está enmarcada en proyectos singulares de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.