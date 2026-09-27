Controlado el incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense), que afecta a unas 518 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha informado de que el incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, parroquia de Randín, está controlado desde las 13.18 horas de este domingo. El fuego se inició a las 13.36 horas del pasado jueves y según las últimas estimaciones afecta a una superficie de 518 hectáreas.

En este incendio fue necesario declarar la Situación 2, como medida preventiva, por su cercanía al núcleo de As Meaus, en el ayuntamiento limítrofe de Baltar, una situación operativa de emergencia ya desactivada.

Para la extinción del fuego han movilizado siete técnicos, 47 agentes, 54 brigadas, 33 motobombas, cinco palas, seis unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 11 aviones.