Estabilizado un conato de incendio en el parque natural de O Xurés

OURENSE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conato de incendio, estabilizado según la Xunta, quema 0,3 hectáreas en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en el municipio de Calvos de Randín (Ourense).

La Consellería do Medio Rural informa de que el fuego se declaró a las 17,10 horas de este lunes. Trabajan en las tareas de extinción dos motobombas, dos brigadas y dos agentes.

Todo ello en una jornada de altas temperaturas en Galicia, en la que se registran otros incendios en municipios como Porto do Son (20 hectáreas) y Gondomar (12 hectáreas).