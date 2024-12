Las hectáreas quemadas bajan a 2.592 en 2024, con la menor cifra de la serie histórica en alto riesgo

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en el Parlamento

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en el Parlamento - ANA VARELA

La conselleira de Medio Rural, ante críticas de la posición: "Para Navidad, en vez de un pino, pondrán un eucalipto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha registrado 2.592 hectáreas quemadas en lo que va de 2024, lo que supone un descenso en comparación con las 6.748,9 hectáreas de 2023 (con datos definitivos). De hecho, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que los 71 incendios (de más de una hectárea) en el periodo de alto riesgo (julio, agosto y septiembre) son la cifra más baja en la serie histórica.

En su comparecencia a petición propia en el Parlamento gallego, ha desgranado que hubo 105 incendios (fuegos superior a una hectárea) entre enero y octubre, el número más bajo en la última década, que calcinaron 2.133 hectáreas. A esto se suman 595 conatos (74,5 hectáreas) y las 22 quemas que supusieron 385 hectáreas.

De las 2.592 hectáreas arrasadas, 1.426 se corresponden con monte raso y las otras 1.166 eran arboladas. Los 71 incendios en periodo de alto riesgo supusieron 1.407 hectáreas quemadas, que ascienden a 1.785 hectáreas con la suma de conatos y quemas.

Por provincias, con datos de incendios de más de una hectárea en los primeros diez meses del año, Ourense registra 898 hectáreas ardidas en 37 incendios, seguida de: Pontevedra (700 hectáreas en 31 incendios), Lugo (321 hectáreas en 21 incendios) y A Coruña (212 hectáreas en 16 incendios).

Así, Gómez ha señalado que estos resultados "no son malos", pero se trabajará para alcanzar la cifra de "cero" fuegos y hectáreas. Defiende que, frente a la "tentación" de los que hablen de una "coyuntura" meteorológica, este fue un verano seco y con precipitaciones por debajo de los últimos 30 años.

Además, pone en valor una progresión descendente en los últimos cinco años al pasar de una media de un millar de fuegos a la mitad, 521 (contemplando también conatos y quemas), así como una bajada de cerca de 14.000 hectáreas a unas 2.000.

Según los datos recogidos en el plan de lucha contra el fuego de la Xunta (Pladiga), 2014 (con 1.991,1 hectáreas quemadas) fue el año con menor superficie calcinada en la serie histórica desde 1976. En la última década, el siguiente ejercicio cerrado con menor superficie arrasada es 2018, con 2.599,7 hectáreas, lo que contrasta con los picos de 2017 (62.096,3 hectáreas) y 2022 (51.642,6 hectáreas).

La conselleira ha comenzado su toma de la palabra con una mención al "excelente trabajo" de los 200 profesionales que la Xunta envió a la Comunidad Valenciana para realizar tareas por la DANA, entre los que se encontraban 80 miembros del operativo antincendios.

"IMPLACABLES" CONTRA INCENDIARIOS

También llama la atención acerca de cómo "desde hace unos años" se incrementan fuegos en octubre y noviembre, "unos meses que no deberían ser conflictivos". Apunta a tres factores que lo explican: una situación climatológica más cálida, una desestacionalización y la intencionalidad.

A este respecto, pone el ejemplo del pasado 24 de noviembre en el que hubo una "circunstancia excepcional" de altas temperaturas y fuertes vientos. Hubo varios fuegos en Galicia, tales como 12 hectáreas quemadas en Arbo y 5,6 hectáreas en Trabada.

"Voy a aprovechar para decir alto y claro que no vamos a dejar de perseguir a los culpables de los fuegos intencionados. Iremos a por ellos con todo el peso de la ley, con penas de cárcel y respondiendo económicamente a todos los gastos y daños causados. Seremos, señorías, implacables", ha afirmado.

Pone el foco en una mejora de los tiempos de reacción ante incendios al pasar de 24 minutos en 2021 a 21 minutos en 2024. Achaca esta reducción a implementaciones tecnológicas, un sistema de triaje en tiempo real y la formación de los profesionales. También resalta que el el nivel 2, en el que hay riesgo para viviendas, solo se tuvo que activar una vez este año.

Sostiene que estas cifras "no son fruto de la suerte ni de la casualidad", sino de "muchos años de planificación", estrategias y "experiencia acumulada".

DE CARA A 2025

De cara a futuro, la responsable de Medio Rural se ha referido a las próximas leyes de montes vecinales y de lucha integral contra incendios. Junto a esto, ha citado que en 2025 se incrementará la partida del Pladiga y se licitará la base de helicópteros de Lalín.

Paralelamente, recuerda que dos tercios del personal trabaja todo el año y el otro tercio lo hace siete meses actualmente, que ascenderán a ocho meses en 2025 y a nueve meses en 2026.

En otro orden de cosas, remarca que el 90% de los municipios están adheridos al convenio de protección de aldeas. En 2024, las inspecciones superan las 535.000 parcelas, una cifra que asciende a 2,3 millones de parcelas en cuatro años.

"EN NAVIDAD PONDRÁN UN EUCALIPTO"

Durante el debate, Monserrat Valcárcel (BNG) ha lamentado que los presupuestos que deben destinarse al sector están "fagocitados" por las necesidades del operativo anticendios. Pide a la Xunta que "redoble" la prevención, puesto que, mientras no se modifique la carga de combustible en el monte, se "repetirán incendios"; en vez de "sacar pecho" por unos datos "anómalos" de primavera y verano.

Valcárcel ha denunciado que en Galicia hay 413.000 hectáreas de eucaliptos, cuando la Xunta fijaba que hubiese 350.000 en 2040, por lo que "no cumplen sus propias leyes".

En su réplica, la conselleira do Medio Rural se ha quejado: "Cada vez que vengo a este Parlamento salen los eucaliptos". "Estoy pensando, ahora para Navidad, en vez de un pino, pondrán un eucalipto y le pondrán las bolitas", ha espetado a la oposición. "Ni los eucaliptos ni ninguna otra especie arbórea incendian los montes, el fuego prende con un mechero", apostilla.

María José Gómez indica que la intencionalidad en los fuegos en Galicia es del "60%", que llega "al 80%" en las zonas de mayores incendios en la comunidad.

En la contrarréplica, la diputada del Bloque ha dicho no dar "crédito" a la "chanza" y "broma de mal gusto" de la conselleira sobre el eucalipto después de "los incendios que lleva provocado". Señala que "es científico" que se trata de una especie "pirófita" y que acidifica el suelo.

Mientras, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha reprochado que en las olas de incendios de 2017 y 2022 la Xunta hablase de "condiciones meteorológicas" para justificar los fuegos y cuando hay pocos se diga que "los resultados son por la buena gestión de la Xunta".

A renglón seguido, ha apelado a la conselleira a "corregir" sus declaraciones en las que dijo hace unos meses que los incendios "va en el ADN de Galicia".

Rodríguez Dacosta ha denunciado que no hay la "necesaria" prevención, a la vez que la mitad de las brigadas operan sin jefe de brigada en un operativo que vivió situaciones que lo "desbordaron". Carga contra el "despropósito" de haber destinado 4 millones a vehículos batracios, de los cuales "muchos de ellos no salieron este verano" y cuentan con rozadoras que no se pueden emplear por problemas de averías.

Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha afeado que la conselleira "se extralimitó" al decir que serán "implacables" con los incendios, puesto que eso "corresponde al poder judicial". Más allá de los pirómanos por "patología", emplaza a la Consellería a "intentar investigar" qué "intereses creados" puede haber detrás de fuegos. También ha alertado de que las plantaciones de eucalipto "son un verdadero problema".

En cambio, Ángel Rodríguez Conde (PP) ha defendido que la lucha antincendios va por el buen camino", por lo que ha felicitado al dispositivo por su trabajo.

El diputado popular ha reprochado a PSdeG y BNG que entre ambos solo contaban con "un folio" en sus programa electorales acerca de esta materia. Posteriormente, ha pedido a la oposición "consenso y unidad".